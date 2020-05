'Kuijt wordt in 2021 trainer van Feyenoord'

De geruchten dat Dirk Kuijt na het komende seizoen de nieuwe trainer van Feyenoord wordt, worden steeds sterker. De oud-aanvaller zou vanaf medio 2021 het stokje overnemen van Dick Advocaat. De namen van John de Wolf (al onder contract), Alfons Groenendijk en Henrik Larsson zoemen rond als assistenten. Zaakwaarnemer Rob Jansen van Kuijt ontkent tegenover het AD niet dat de deal eraan zit te komen. "Het is allemaal nog prematuur, er is echt helemaal niets in kannen en kruiken. Dus de presentatie van de volgende staf zou ik dit zeker niet willen noemen, maar dat er op die manier over wordt nagedacht, daar ga ik niet over liegen."