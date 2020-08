De geruchten rond Ronald Koeman en FC Barcelona worden steeds hardnekkiger. Journalisten van zowel ESPN als Sky Sports melden dat de Nederlandse coach de nieuwe trainer van de Catalaanse club wordt. Het bestuur van Barcelona is al uren aan het vergaderen over de crisis die is ontstaan na de 8-2-oorwassing tegen Bayern München in de Champions League. Naar verluidt wordt de huidige trainer Quique Setién vandaag nog ontslagen. (Bronnen: ESPN en Sky Sports