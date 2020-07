Transferupdates ·

De Boer: 'Het was een geweldige ervaring'

Frank de Boer spreekt zijn dank uit voor de kans die hij heeft gekregen bij Atlanta United. "Het is een geweldige ervaring geweest en ik zal de fantastische fans hier in Atlanta nooit vergeten", zegt de vijftigjarige coach op de website van de MLS-club. "Het was een eer om hier te hebben mogen werken."