Almere City heeft Daniël Breedijk binnen. De 25-jarige centrale verdediger was de afgelopen twee weken op proef in Flevoland. Breedijk tekent een tweejarig contract. Hij speelde tussen 2013 en 2018 53 officiële duels bij Sparta. De afgelopen twee seizoenen was Breedijk actief bij FC Dordrecht. (Bron: Almere City