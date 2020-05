De KNVB heeft besloten om de Derde Divisie volgend seizoen uit 36 clubs te laten bestaan: achttien op zaterdag en achttien op zondag. Dat betekent dat meerdere hoofdklassers alsnog promoveren.

Het seizoen in het amateurvoetbal kon net als de Eredivisie niet afgemaakt worden vanwege de coronacrisis. De KNVB besloot daarom om alle competities ongeldig te verklaren en dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten aan te wijzen.

Begin april maakte de KNVB bekend dat clubs in categorie A wel een verzoek konden indienen om te mogen degraderen of promoveren. Op basis van die aanmeldingen besloot de voetbalbond om de Derde Divisie per volgend seizoen uit twee poules van achttien clubs te laten bestaan. Het waren er afgelopen seizoen zeventien per poule.

In dat geval zouden er dus sowieso twee clubs uit de hoofdklasse promoveren, maar dat worden er meer. Door bijvoorbeeld fusies, veranderingen van speeldag of het verdwijnen van teams komen er meer plekken vrij.

'Zes nieuwe plekken in Derde Divisie'

Zo besloot FC Lienden, dat afgelopen seizoen uitkwam in de Derde Divisie, te stoppen met het eerste zondagelftal, trekken ADO Den Haag en Almere City hun beloftenteam terug en diende ONS Sneek een verzoek tot degradatie in.

Daardoor is er in totaal plek voor zes nieuwe clubs in de Derde Divisie. De voetbalbond kijkt bij het aanwijzen van de promovendi hoe dan ook naar de stand op de ranglijst in de vier hoofdklassepoules.

Daardoor lijken koplopers Sportlust'46, Staphorst, Hollandia en Unitas zeker van promotie naar het vierde niveau van Nederland. Datzelfde zou gelden voor de beste nummers twee ACV (zaterdag) en JOS Watergraafsmeer (zondag).

Logischerwijs komen er door de wijzigingen ook weer plekken vrij in de hoofdklasse, waardoor enkele eersteklassers mogen hopen op promotie. De KNVB zegt waarschijnlijk eind deze week bekend te kunnen maken hoe de competities er volgend seizoen uit komen te zien.