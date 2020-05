In navolging van de Bundesliga gaat donderdag ook de Deense competitie weer van start. Voormalig Eredivisie-speler Kees Luijckx, die vrijdag met Silkeborg IF zijn eerste officiële wedstrijd in maanden speelt, schetst het (voetbal)leven in Denemarken tijdens de coronacrisis. "We hebben hier maar anderhalve week niet kunnen trainen."

Toen Denemarken als een van de eerste Europese landen een lockdown aankondigde, hoefde Luijckx niet twee keer na te denken. Hij en zijn gezin verlieten hun appartement in Vejle en besloten samen met het gezin van Rafael van der Vaart - diens vriendin Estavana Polman handbalt in Denemarken - een groot vakantiehuis aan de kust te huren.

"Het plan was om daar één week te blijven, maar we hadden het zo naar ons zin dat het er vijf of zes werden", zegt de 34-jarige Luijckx in gesprek met NU.nl. "Door op die manier in quarantaine te gaan, probeerden we er privé het beste van te maken, en dat is wel gelukt. Nu zie je dat het leven hier langzaam weer een beetje normaler aan het worden is. Ik heb net nog buiten de deur geluncht met mijn vrouw."

Hoewel de Deense Superliga net als bijna alle Europese competities werd stilgelegd, was Luijckx niet volledig afhankelijk van wat potjes voetvolley met Van der Vaart om fit te blijven. Uiteindelijk heeft de oud-speler van AZ, Excelsior, ADO Den Haag, NAC Breda en Roda JC 'slechts' anderhalve week niks gedaan en stond hij eind maart weer op het trainingsveld.

"We hebben vanaf dat moment eigenlijk snoeihard doorgetraind, al kon het alleen in kleine groepjes en mochten we geen wedstrijdsituaties nabootsen. Verder kon je niet douchen. Dus het was een kwestie van naar de club rijden, trainen en weer terug naar huis", blikt Luijckx terug op de eerste trainingen in coronatijd.

"Nu is op de training niks meer verboden. Je mag alleen niet in de kleedkamer komen en er is maar één ingang bij de club. Omkleden doen we iets achter het veld en we krijgen iedere dag een lunchpakket dat we ophalen uit de keuken. Vieze kleren doe je in een netje en dan liggen ze de volgende dag gewassen klaar."

'De eerste drie trainingen waren heel pittig'

Begin mei werd bekend dat de Deense competitie deze week hervat kan worden en sindsdien proberen de clubs een voorbereiding van normaal gesproken zo'n zeven weken in veertien dagen te proppen. Daardoor zijn de trainingen er voor Luijckx en zijn ploeggenoten niet rustiger op geworden.

"In Denemarken houden ze van veel lopen, dus de eerste drie trainingen waren heel pittig", lacht de verdediger. "We hebben sowieso veel en lang getraind. Fysiek voel ik dat wel. Je hoort nu ook al veel mensen die zich zorgen maken over blessures, dus daarom is het goed dat er straks vijf wissels zijn toegestaan tijdens de wedstrijd."

Net als in Duitsland worden in Denemarken de nodige maatregelen genomen in de aanloop naar de hervatting van het seizoen. Zo worden de spelers regelmatig getest en is er straks vanzelfsprekend geen publiek welkom in de stadions.

Het Silkeborg van Kees Luijckx hervat vrijdag de competitie. (Foto: Silkeborg IF/Ulla Myrhøj)

Schermen langs veld en drive-inbioscoop

Verschillende clubs proberen desondanks creatieve oplossingen te bedenken om het gebrek aan toeschouwers te maskeren. Aarhus GF plaatst schermen langs het veld waardoor de supporters via een videoverbinding naar de wedstrijd kunnen kijken en FC Midtjylland gaat een parkeerplaats als drive-inbioscoop gebruiken.

"Het zijn goede initiatieven, want zulke kleine dingetjes kunnen best veel losmaken bij de spelers in het veld", weet Luijckx. "Bij ons (Silkeborg, red.) zijn ze nog niks geks van plan, al is het wel mooi dat de stoeltjes bij ons allemaal gekleurd zijn. Daardoor valt het wat minder op dat er geen mensen zitten. Maar voetballen in deze tijd wordt hoe dan ook een gekke gewaarwording."

Voor Luijckx waren de laatste maanden sowieso vrij bijzonder. De geboren Noord-Hollander maakte in januari na 4,5 jaar een binnenlandse transfer van SønderjyskE naar Silkeborg, maar speelde door de coronacrisis nog maar vier wedstrijden voor zijn nieuwe club, die ook nog eens tegen degradatie strijdt.

"We waren juist hartstikke goed bezig, dus het was voor ons wel jammer dat de competitie moest worden stopgezet. Ik ben persoonlijk nu wel weer gefocust op die degradatiestrijd; het is iets waar je mee naar bed gaat en mee opstaat. Dus of er nou publiek is of niet, ik heb genoeg motivatie om straks te voetballen."

Luijckx komt vrijdag met Silkeborg in eigen stadion in actie tegen FC Nordsjaelland, maar de Deense competitie begint donderdag al met de inhaalwedstrijd Aarhus-Randers. Er zijn nog twee reguliere speelronden te gaan in Denemarken, waarna de play-offs voor het kampioenschap en degradatie starten.