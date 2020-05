Voorzitter Jean-Michel Aulas van Olympique Lyon heeft maandagavond een open brief geschreven naar de Franse premier Édouard Philippe en de minister van Sport. De Fransman hoopt dat de regering besluit om de Ligue 1 alsnog af te maken.

De competitie in Frankrijk lag al sinds maart stil door de coronacrisis en werd eind april definitief beëindigd, tot grote onvrede van Lyon. Competitieorganisator LFP besloot de Europese tickets namelijk te verdelen op basis van de huidige stand en daardoor greep de ploeg van Memphis Depay en Kenny Tete als nummer zeven overal naast.

"De Bundesliga is op 16 mei hervat, in Spanje wordt er na 8 juni weer gevoetbald, in Italië, Portugal en Rusland zijn de trainingen hervat en in Engeland hopen ze in juni weer te beginnen. Hoe kan het dan dat de competitie in Frankrijk zo snel is stilgelegd?", vraagt Aulas zich af in een open brief op de site van Lyon.

"De clubs in Frankrijk staan er financieel bovendien heel slecht voor. Een afgebroken seizoen zal ervoor zorgen dat alle clubs voor een ongekende economische en sociale crisis komen te staan. Het profvoetbal in Frankrijk krijgt ook steeds minder aanzien als we echt besluiten om de competitie niet te hervatten."

Aulas vestigt hoop op 2 juni

Lyon spande al een rechtszaak aan in de hoop dat de competitie alsnog hervat kan worden, maar de rechter gaf de Franse topclub ongelijk. Daarom richt Aulas zich nu tot de regering, die op 2 juni waarschijnlijk een versoepeling van de coronamaatregelen aankondigt.

"Er is in het hele land veel hoop gevestigd op 2 juni. Het is in mijn ogen ook de perfecte dag voor de regering om het eigen besluit terug te draaien en de Ligue 1 alsnog te hervatten. Laten we het seizoen in de zomermaanden onder strenge voorwaarden afmaken, dat moet toch kunnen?"

De Ligue 1 is overigens niet de enige competitie in Europa die is beëindigd, want ook onder meer de Eredivisie en de Belgische Jupiler Pro League worden niet afgemaakt. Frankrijk is in deze coronacrisis bovendien het op drie na zwaarst getroffen land ter wereld met meer dan 28.000 doden.

