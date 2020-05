De Braziliaanse voetbaltrainer Oswaldo Alvarez, beter bekend als Vadão, is maandag op 63-jarige leeftijd overleden. Hij leed aan leverkanker.

Vadão was op het WK van 2015 en 2019 de bondscoach van het Braziliaanse vrouwenelftal. Hij werd beide keren met het Zuid-Amerikaanse land uitgeschakeld in de achtste finales en dat kostte hem vorig jaar zijn baan.

De trainer had ook de leiding over het Braziliaanse vrouwenelftal op de Olympische Spelen van 2016 en moest daarop met zijn ploeg genoegen nemen met de vierde plaats, een evenaring van de slechtste prestatie ooit op dat evenement.

Vadão had heel wat ervaring. Hij begon zijn carrière in 1990 bij Mogi Mirim en wisselde in de jaren daarop 26 keer van club, veelal in Brazilië. Hij was in het verleden onder meer de eindverantwoordelijke bij Corinthians en São Paulo.

Meervoudig wereldvoetbalster van het jaar Marta reageert verdrietig op de dood van Vadão. "Ik ben zo trots dat ik aan jouw zijde zoveel wonderschone momenten heb mogen beleven. Je hebt me de kans gegeven om veel te leren. Bedankt voor alles en rust in vrede."

Vadão was ook belangrijk voor de loopbanen van enkele grote Braziliaanse voetballers. Zo had hij in de jaren negentig Kaka en Rivaldo onder zijn hoede. Beiden maakten later furorer in het Braziliaanse mannenelftal en bij Europese topclubs.