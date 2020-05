Directeur betaald voetbal Eric Gudde van de KNVB is onaangenaam verrast door de vergeefse poging van AZ om het Nederlandse ticket voor de groepsfase van de Champions League te krijgen. De Alkmaarders menen daar meer recht op te hebben dan Ajax.

"We zijn op de goede weg qua solidariteit, we maken stappen met de top vier, inclusief AZ. Vandaar dat onze verbazing groot is. We waren hier niet van op de hoogte", zegt Gudde maandag tegen De Telegraaf.

AZ wilde de beslissing van de KNVB om Ajax als nummer één van dit Eredivisie-seizoen aan te wijzen via de UEFA ongedaan maken. De Alkmaarders stuurden daarvoor vrijdag een brief naar de Europese voetbalbond, maar die stuurde de club door naar de KNVB.

"De UEFA heeft de club geantwoord dat het bepalen van de eindrangschikking een zaak van de lokale bond is. De brief van AZ heeft geen aanleiding gegeven om onze beslissing te veranderen. Inmiddels hebben wij AZ schriftelijk laten weten dat de verdeling van de Europese tickets ongewijzigd blijft", aldus Gudde.

Van der Sar: 'Wij zijn hierdoor verrast'

AZ heeft evenveel punten als Ajax, maar is de nummer twee vanwege een minder doelsaldo. De club vindt echter dat zij alsnog boven Ajax geplaatst moet worden op de ranglijst omdat beide ontmoetingen met Ajax dit seizoen werden gewonnen.

Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax reageert op soortgelijke wijze als de KNVB op de poging van AZ. "Bij ons was hiervan niets bekend. We hebben geregeld contact en zijn hierdoor verrast", vertelt hij aan VI. Maar hij benadrukt ook meteen dat er niets verandert wat betreft solidariteit.

"Wij zijn solidair, geven daarom ook al geld aan beide divisies en willen komend seizoen juist een extra bedrag reserveren. Hierover zijn we nu in gesprek. Dat willen we doen voor de Eredivisie, maar zeker ook voor de Keuken Kampioen Divisie. Zodat we met zo veel mogelijk clubs zo goed mogelijk door deze zware tijden kunnen komen."

