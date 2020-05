FC Utrecht heeft een flink dossier naar de UEFA opgestuurd, met als inzet alsnog een bekerfinale tegen Feyenoord af te dwingen. De Domstedelingen willen dat die wedstrijd gewoon nog wordt gespeeld en dat er ook gestreden wordt om Europees voetbal.

FC Utrecht legt in het document uit waarom het vindt dat de KNVB er niet alles aan heeft gedaan om de eindstrijd te organiseren, wat volgens de richtlijnen van de UEFA wel moet. De Eredivisie-club had vorige week nog een gesprek met de KNVB, maar dat liep op niets uit.

"De UEFA kijkt in de eerste plaats of de beker rechtmatig is stopgezet. Explore all options staat duidelijk in hun reglementen. Wij vinden dat dit niet is gebeurd", zegt Frans de Weger, een van de twee advocaten die FC Utrecht op de zaak heeft gezet, maandag tegen de NOS.

"Wij vinden het jammer dat er niet gekeken is naar het spelen van de bekerfinale net over de grens met Duitsland. Je zou 'm ook misschien op Bonaire kunnen spelen. Dan heb je geen risico's op supporters, maar is het wel op Nederlands grondgebied", vult collega Jeroen Bedaux aan.

'Publieke opinie is negatief'

De KNVB schrapte bij het beëindigen van de Eredivisie ook meteen de bekerfinale. FC Utrecht greep daardoor naast Europees voetbal, ook omdat de ploeg van trainer John van den Brom als zesde eindigde in de competitie en de Europese tickets werden verdeeld onder de top vijf.

"Wij vinden dat de publieke opinie negatief is, men vindt dat de bekerfinale gespeeld had moeten worden. Daarbij verwijzen we naar online polls en verklaringen van Louis van Gaal, Willem van Hanegem en noem maar op", aldus De Weger.

"Ik vind dat wij een zeer goede zaak hebben. De datum dat wij antwoord krijgen, is al naar achteren verschoven. Dus je ziet en voelt dat er beweging is ten gunste van FC Utrecht. Ik geef ons wel degelijk een goede kans."

Mocht FC Utrecht geen steun krijgen van de UEFA, dan stapt de club naar het CAS. Directeur betaald voetbal Eric Gudde van de KNVB sloot onlangs het afwerken van de bekerfinale niet uit, maar wel dat er in dat geval wordt gespeeld om Europees voetbal. FC Utrecht neemt daar geen genoegen mee.

