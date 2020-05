AZ heeft tevergeefs een poging gedaan om het Nederlandse ticket te krijgen voor de groepsfase van de Champions League. De Alkmaarders wilden de beslissing van de KNVB om Ajax als nummer één van dit Eredivisie-seizoen aan te wijzen via de UEFA ongedaan maken.

Quote en VI meldden maandag dat AZ vrijdag een brief heeft gestuurd naar de UEFA met de oproep om alsnog boven Ajax geplaatst te worden op de ranglijst. De Europese voetbalbond stuurde de club daarop door naar de KNVB, maar die is niet van plan om terug te komen op hun besluit.

"Wij hebben AZ laten weten dat er voor ons niets verandert. Wij hebben de verdeling van de Europese tickets doorgegeven op basis van drie criteria: transparantie, objectiviteit en sportiviteit. Wij houden de ranglijst aan en op nummer één staat Ajax", zegt een woordvoerder van de Nederlandse voetbalbond.

Ajax ging op het moment dat de Eredivisie werd gestaakt aan kop, maar hield AZ alleen op basis van het doelsaldo onder zich. De Amsterdammers kregen van de KNVB het ticket voor de groepsfase van de Champions League en AZ moest genoegen nemen met de voorrondes van het miljoenenbal.

AZ won beide ontmoetingen met Ajax

AZ vindt dat de KNVB niet had moeten kijken naar het doelsaldo, maar naar het onderlinge resultaat. De ploeg van trainer Arne Slot won beide ontmoetingen met Ajax: in december in het eigen AFAS Stadion met 1-0 en in maart in de Johan Cruijff ArenA met 0-2.

De UEFA gaf onlangs nog te kennen dat de Europese startbewijzen moeten worden toegekend "op sportieve gronden". De KNVB zei daarnaar te hebben gehandeld. AZ is niet de enige Eredivisionist die heeft aangeklopt bij de UEFA. Ook nummer zes en bekerfinalist FC Utrecht voelt zich benadeeld.

De Eredivisie en ook Keuken Kampioen Divisie werden na het weekend van 5, 6 en 7 maart stilgelegd door de coronacrisis. De regering verbood vervolgens het spelen van betaald voetbal tot minimaal 1 september, waardoor de KNVB genoodzaakt was om een streep door dit seizoen te zetten.

