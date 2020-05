Vitesse verkeert door de coronacrisis in financieel zwaar weer en vreest voor zijn toekomst als de huur van het GelreDome niet wordt verlaagd, zo zei de advocaat van de club maandag tijdens een kort geding tegen de eigenaar van het stadion.

"Als er niets wordt gedaan aan de huur, overleeft Vitesse dat niet", zei de advocaat van Vitesse volgens Omroep Gelderland bij de rechtbank in Arnhem. "Het is cruciaal dat die aangepast wordt om de crisis door te komen."

De nummer zeven van het gestaakte Eredivisie-seizoen betaalt zo'n 150.000 euro per maand voor de huur van het stadion en wil dat dit bedrag wordt kwijtgescholden of gehalveerd zolang er niet gevoetbald kan worden. GelreDome-eigenaar Michael van de Kuit ging niet akkoord met het voorstel van de club en daarom spande Vitesse een kort geding aan.

Vitesse had nog vier thuisduels op het programma staan toen de KNVB het Eredivisie-seizoen beëindigde. De kans is groot dat er in de komende jaargang lang zonder publiek moet worden gespeeld.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) meldde begin deze maand dat duels met fans mogelijk pas weer kunnen plaatsvinden als er een vaccin tegen COVID-19 is.

De advocaten van Vitesse in de rechtbank van Arnhem. (Foto: Pro Shots)

GelreDome ziet geen bewijzen

Volgens de advocaat van Vitesse zal de club 3,6 miljoen euro verliezen als de rest van dit jaar in een leeg stadion moet worden gespeeld en vreest de club voor een omzetverlies van 6,9 miljoen euro als het hele volgende seizoen zonder supporters in het GelreDome moet worden afgewerkt.

De raadsman van het GelreDome stelde tijdens het kort geding dat hij geen bewijzen ziet voor de penibele financiële situatie van Vitesse en dat de club de in 2003 afgesproken huursom gewoon kan betalen.

Bovendien wees hij op het feit dat Vitesse met Valeri Oyf een zeer vermogende grootaandeelhouder heeft. De Russische miljardair heeft al flink wat geld in de club gestopt.

