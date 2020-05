De FA Women's Super League is maandag per direct gestaakt vanwege de coronacrisis. Het bestuur van de hoogste competitie in het Engelse vrouwenvoetbal acht het verstandiger om het seizoen niet af te maken.

"Deze beslissing is na overweldigende feedback van de clubs genomen in het belang van het vrouwenvoetbal. Dit stelt ook de clubs, het bestuur en de FA in staat om de voorbereiding op volgend seizoen alvast te beginnen", staat in een verklaring op de website van de FA.

Het is nog niet bekend op welke manier het seizoen wordt beëindigd, dus of er een kampioen wordt aangewezen en of er promotie en degradatie zal plaatsvinden. Het bestuur van de Women's Super League heeft daarvoor verschillende aanbevelingen opgestuurd naar het bestuur van de FA.

Het was dit seizoen razend spannend boven in de Women's Super League. Manchester City ging aan kop met 40 punten uit 16 wedstrijden, gevolgd door Chelsea (39 punten uit 15 wedstrijden) en titelverdediger Arsenal (36 punten uit 15 wedstrijden).

Bij Arsenal spelen Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk en Jill Roord. Miedema was met zestien doelpunten de topscorer van de Women's Super League. De topscorer aller tijden van de Oranjevrouwen werd eerder deze maand door de BBC al uitgeroepen tot talent én speelster van het seizoen.

Het bestuur van de FA gaat zich beraden op de aanbevelingen van het bestuur van de Women's Super League. De mannen gaan volgende maand waarschijnlijk wel verder met de Premier League. De overheid heeft daarvoor al toestemming gegeven, maar er moet nog een datum worden gecommuniceerd.

