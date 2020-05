Zlatan Ibrahimovic heeft maandag een mogelijk ernstige blessure opgelopen tijdens een training van AC Milan. De 38-jarige Zweed moest met een kwetsuur aan zijn onderbeen worden afgevoerd naar de kleedkamer.

Volgens Sky Sport Italia voelde Ibrahimovic een scherpe pijn in zijn kuit toen hij aan het einde van de training tijdens een partijtje op doel schoot. Hij kon niet op eigen kracht het veld verlaten en kwam hinkend uit de kleedkamer.

AC Milan heeft nog niets gemeld over de blessure van de topspits. Volgens Italiaanse media zal Ibrahimovic direct verder onderzocht worden. Zijn club zou vrezen dat de oud-Ajacied maanden moet toekijken.

Milan is nu ruim twee weken weer in training, nadat de Serie A begin maart werd stilgelegd vanwege het coronavirus. De Italiaanse clubs hopen het seizoen volgende maand te hervatten, maar hebben nog geen groen licht gekregen van de overheid.

Ibrahimovic keerde in januari terug bij Milan en was in tien officiële duels goed voor vier goals. Hij keerde tijdens het begin van de coronacrisis terug naar Zweden, waar hij vorige maand enige tijd meetrainde bij Hammarby, de club waar hij deels eigenaar van is.

