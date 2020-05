Hansi Flick verwacht dinsdagavond een vermakelijke topper tegen Borussia Dortmund. De trainer van koploper Bayern München is onder de indruk van het spel van de nummer twee van de Bundesliga, zeker na de komst van toptalent Erling Haaland.

"De twee winterse versterkingen van Dortmund, naast Haaland ook Emre Can, hebben het elftal een flinke dosis extra mentaliteit gegeven. Dortmund hoort momenteel bij de beste ploegen van Europa", zei Flick maandag op zijn vooruitblikkende persconferentie.

Borussia Dortmund speelde dit kalenderjaar tien competitieduels en won er negen. Alleen het Bayer Leverkusen van Peter Bosz bezorgde de ploeg een nederlaag (4-3 op 8 februari). Het team van trainer Lucien Favre kan bovendien een uitmuntend doelsaldo overleggen in 2020: 33-9.

De pas negentienjarige Haaland, die in januari overkwam van Red Bull Salzburg, heeft met tien goals en drie assists in tien Bundesliga-duels een belangrijke rol in die sterke serie.

"Haaland is nog een jonge speler, maar hij heeft een enorme honger naar de goal", looft Flick de lange Noor. "Hij heeft een enorme dynamiek en wil elke kans afmaken. En ondanks zijn lengte is hij heel beweeglijk. Maar we moeten morgen niet alleen voor hem oppassen."

Erling Haaland en Borussia Dortmund wonnen zaterdag met 0-2 van VfL Wolfsburg. (Foto: Pro Shots)

'Strijd om titel nog niet beslist in topper'

Bayern München, dat de afgelopen zeven seizoenen kampioen werd, staat met nog zeven duels te gaan vier punten voor op Borussia Dortmund. De nummer twee kan de titelstrijd dinsdag met een zege in eigen huis dus weer echt heel spannend maken.

"Maar er zal morgen nog geen beslissing vallen, wat de uitslag ook wordt", zegt Flick. "Er zijn nog te veel wedstrijden te spelen na dit duel. Maar het is altijd mooi als twee zulke goede teams tegenover elkaar staan. We kijken er allemaal naar uit."

De trainer van Bayern moet het dinsdag stellen zonder de geblesseerde middenvelder Thiago Alcántara. De topper in het lege Signal Iduna Park begint om 18.30 uur.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Bundesliga