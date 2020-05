Jeroen Zoet is teruggekeerd bij PSV. De doelman, die in januari aan FC Utrecht werd verhuurd, deed maandag weer mee aan de aangepaste groepstraining in Eindhoven.

De 29-jarige Zoet raakte in november zijn basisplek bij PSV kwijt aan Lars Unnerstall. Met het oog op het EK, dat aanvankelijk komende zomer zou worden gehouden, besloot hij daarom om tijdelijk naar FC Utrecht te vertrekken.

Sinds januari keepte Zoet zeven competitiewedstrijden en drie duels in de TOTO KNVB Beker namens FC Utrecht, maar daar bleef het ook bij. De Eredivisie moest in maart worden stilgelegd vanwege de coronacrisis en werd in april definitief stopgezet, omdat er tot 1 september geen betaald voetbal is toegestaan in Nederland.

De KNVB besloot daarom ook geen nieuwe datum te zoeken voor de KNVB-bekerfinale van FC Utrecht tegen Feyenoord. Aangezien de trainingen bij de Domstedelingen inmiddels ook zijn beëindigd, besloot Zoet in samenspraak met het technisch management van PSV om maandag terug te keren bij de Eindhovenaren.

Het is overigens nog niet bekend of Zoet volgend seizoen ook nog voor PSV speelt. De keeper beschikt over een aflopend contract bij de nummer vier van het afgebroken Eredivisie-seizoen. Zoet doorliep de jeugdopleiding van PSV en staat er al sinds 2008 onder contract.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.