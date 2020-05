Trainer Peter Bosz maakt zich enige zorgen over het drukke speelschema van Bayer Leverkusen in de Bundesliga. De 'Werkself' komt deze week in vier dagen tijd twee keer in actie.

"Het is natuurlijk positief dat we weer wedstrijden aan het spelen zijn. Maar van alle Bundesliga-teams zijn wij de ploeg met de meeste wedstrijden in de kortste tijd. Er zit een extreem korte periode tussen onze duels", zei Bosz maandag op zijn persconferentie voor het thuisduel met VfL Wolfsburg van dinsdagavond.

Leverkusen speelde precies een week geleden tegen Werder Bremen (1-4-winst) de eerste wedstrijd sinds begin maart en afgelopen zaterdag ging de ploeg van Bosz op bezoek bij Borussia Mönchengladbach (1-3-zege).

Met de wedstrijden tegen Wolfsburg en Freiburg (vrijdag) erbij speelt Leverkusen vier competitieduels in slechts twaalf dagen. Bosz doet er dan ook alles aan om zijn spelers in de tussentijd zoveel mogelijk rust te gunnen, iets wat niet altijd lukt.

"We moesten maandag helaas al vroeg op de club zijn voor de coronatests, dat had ik liever later op de dag gezien", zei de Nederlander, die eigenlijk pas in de middag wilde gaan trainen. "Nu wordt het weer een heel lange dag. Het is belangrijk dat we de situatie een beetje onder controle hebben om de spelers fit te houden."

Met het VfL Wolfsburg van Wout Weghorst, de nummer zes in Duitsland, treft Leverkusen dinsdag opnieuw een zware tegenstander. "Ik was een beetje bang dat we onze goede vorm zouden verliezen door de coronacrisis, maar dat is niet het geval. Het is wel belangrijk om deze focus te bewaren. Het duel met Wolfsburg wordt heel zwaar."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga