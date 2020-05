SC Cambuur en De Graafschap gaan verder praten met de KNVB over financiële compensatie voor het mislopen van promotie naar de Eredivisie. De directies van de drie partijen hadden maandag een "constructief" eerste gesprek.

Cambuur en De Graafschap eindigden als eerste en tweede in het gestaakte Keuken Kampioen Divisie-seizoen, maar de KNVB besloot om geen promotie/degradatie toe te passen.

De rechter stelde de voetbalbond twee weken geleden in het gelijk, waarna de clubs besloten om te gaan praten met de KNVB over financiële compensatie. Dat zou moeten komen uit het solidariteitsfonds betaald voetbal, een fonds van de KNVB en clubs.

"We hebben onze standpunten in het gesprek goed kenbaar kunnen maken", zegt algemeen directeur Ard de Graaf van Cambuur. "De KNVB toonde ook zeker begrip en bereidwilligheid, maar uiteraard zal één en ander verder moeten worden uitgewerkt. Daar wachten we eerst op voordat we verdere uitspraken doen en ondertussen houden we alle opties open."

Nabeschouwing rechtszaak: 'Rust is terug, maar KNVB heeft huiswerk'

Cambuur vreest voor gat in begroting van 1,5 miljoen euro

Algemeen directeur Gerard van den Belt van Cambuur zei vorige maand dat hij vreest voor een gat in de begroting van 1,5 miljoen euro en mogelijk zelfs een faillissement bij een nieuw seizoen op het een na hoogste niveau.

De Graafschap en Cambuur hebben nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Die keuze is waarschijnlijk afhankelijk van hoe de gesprekken met de KNVB verlopen.

Ook de ledenvergadering van de voetbalbond op 18 juni is nog een mogelijkheid voor de clubs. Om de zaak daar ter sprake te brengen moet het agendapunt door minimaal vijf clubs gesteund worden.

