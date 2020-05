Stijn Wuytens heeft zijn laatste wedstrijd voor AZ al gespeeld. De centrale verdediger wil de stap naar het buitenland maken en besloot daarom zijn aflopende contract niet te verlengen.

Wuytens staat sinds januari 2016 onder contract bij AZ, dat hem destijds overnam van Willem II. De Belg groeide bij de Alkmaarders direct uit tot basisspeler en speelde in vier jaar tijd 143 officiële wedstrijden. Naar verluidt wilde AZ Wuytens twee jaar langer binden, maar hij vertrekt nu dus transfervrij.

"Vooralsnog vangen we zijn vertrek intern op", zegt technisch directeur Max Huiberts maandag in gesprek met Voetbal International. "De situatie waarin we met z'n allen zitten vanwege de coronacrisis, vraagt ons creatief te denken. Bovendien is er geen acuut probleem op de positie van Stijn."

De dertigjarige Wuytens begon zijn loopbaan bij PSV, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. Hij wist nooit een vaste basisplek af te dwingen in Eindhoven en tekende na een huurperiode bij De Graafschap in de zomer van 2012 bij het inmiddels failliete Germinal Beerschot, waar hij slechts één seizoen bleef.

Daarop keerde Wuytens in 2013 terug bij Willem II, waar hij zich in de kijker speelde van AZ. De Belg was afgelopen seizoen een vaste waarde in het elftal van trainer Arne Slot, al moest hij de laatste duels van het afgebroken Eredivisie-seizoen aan zich voorbij laten gaan door een hamstringblessure.

Het is ondertussen nog niet bekend of Ron Vlaar volgend seizoen nog het shirt van AZ draagt. De 35-jarige verdediger, die het afgelopen seizoen door blessureleed veel wedstrijden miste, beschikt eveneens over een aflopend contract.