Jaap Stam kan niet wachten om te beginnen als coach van FC Cincinnati. De oud-verdediger, die aan zijn eerste trainersklus begint na zijn noodgedwongen vertrek bij Feyenoord, denkt dat hij in de Verenigde Staten beter gedijt dan in Nederland.

"Ik kom nog wel terug naar Nederland, maar ik weet niet of dat als voetbaltrainer is", zegt Stam maandag in gesprek met het AD. "Ik werk het liefst in het buitenland, omdat daar een andere sportcultuur heerst. De benadering van sommigen is anders dan hoe ik erin sta en daar wil ik niet altijd genoegen mee nemen."

Stam hoopt in de Verenigde Staten zijn blazoen op te poetsen na een pijnlijke periode als trainer van Feyenoord. De 67-voudig international begon afgelopen zomer aan de klus in Rotterdam, maar besloot eind oktober na een reeks teleurstellende resultaten al zijn ontslag in te dienen.

"Bij Feyenoord is het vanwege omstandigheden niet gelukt, maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat mijn manier van werken resultaat kan hebben. Ik zie dus geen reden om veel te veranderen bij Cincinnati", benadrukt Stam, die zijn voormalige Feyenoord-assistent Saïd Bakkati meeneemt naar de VS.

Stam vreest niet voor fouten die Jans maakte

De 47-jarige Stam weet wat hem te wachten staat in Cincinnati en denkt dan ook dat hij beter voorbereid is dan zijn voorganger Ron Jans. Jans moest in februari vertrekken bij Cincinnati, nadat hij in de kleedkamer meezong met een nummer waar het woord nigger in voorkomt en daarop beschuldigd werd van racisme.

"Als je naar het buitenland gaat, moet je je aanpassen en rekening houden met de regels die er heersen", zegt Stam. "Daar verdiep je je in. De taal leren, het zijn allemaal dingen die het met zich meebrengt. Niet alles is hetzelfde als in Nederland. Ik verwacht daarin geen problemen."

Het is nog niet bekend wanneer Stam zijn eerste wedstrijd zal leiden als trainer van FC Cincinnati. De Amerikaanse competitie ligt al sinds februari stil vanwege de coronacrisis. Stam begint aan zijn vierde klus als hoofdtrainer op het hoogste niveau, nadat hij eerder Reading, PEC Zwolle en Feyenoord onder zijn hoede had.