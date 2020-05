La Liga-baas Javier Tebas heeft geen goed woord over voor het gedrag van Luuk de Jong en diens teamgenoten van Sevilla. De spits raakte in opspraak door foto's waarop hij samen met Lucas Ocampos, Franco Vázquez en Éver Banega aan het barbecueën was.

"In de afgelopen paar uur hebben we ontdekt dat sommige spelers de gezondheidsregels niet hebben nageleefd en dit op social media hebben gedeeld", schrijft Tebas zondag in een brief aan alle La Liga-clubs.

"Dit gedrag is onbegrijpelijk en ontoelaatbaar", vervolgt de 57-jarige Spanjaard. "Ze brengen het afronden van de competitie in gevaar. Elke misstap is een gebrek aan respect voor La Liga, de clubs, de spelers en de coaches."

De 29-jarige De Jong was eerder op de dag te zien op foto's die via Instagram werden gedeeld door de vrouw van middenvelder Banega. Hij bood later zijn verontschuldigingen aan voor het incident. Samenscholen in Spanje is namelijk nog altijd streng verboden vanwege de coronacrisis.

Bovendien is het incident onhandig met het oog op de herstart van de Spaanse competitie. Zaterdag werd na toestemming van de overheid namelijk bekend dat La Liga vanaf 8 juni hervat kan worden. Na de Bundesliga is het de tweede topcompetitie die weer verdergaat.

Een van de foto's waarop Luuk de Jong en zijn teamgenoten te zien zijn.

Tebas wil competitie hervatten met derby van Sevilla

Tebas maakte tevens bekend de competitie op 11 juni te willen hervatten met de derby van Sevilla. De confrontatie tussen Sevilla en Real Betis wordt in dat geval de eerste wedstrijd in La Liga in ruim twee maanden tijd.

"Er ligt een plan om het seizoen te hervatten op donderdag 11 juni met een unieke wedstrijd, waarin een eerbetoon gehouden zal worden aan alle slachtoffers van het virus", vertelt Tebas in het Spaanse radioprogramma El Partidazo. "Ik hoop dat die datum snel wordt bevestigd. We willen graag dat de competitie om 22.00 uur 's avonds wordt hervat met de derby van Sevilla."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.