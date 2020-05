Luuk de Jong is zondag in opspraak geraakt in Spanje. De spits van Sevilla was met teamgenoten Lucas Ocampos, Franco Vázquez en Éver Banega aan het barbecueën, terwijl samenscholen in het Zuid-Europese land nog altijd streng verboden is.

De 29-jarige De Jong staat op foto's die via Instagram werden gedeeld door de vrouw van middenvelder Banega. De beelden werden vrij snel weer verwijderd, maar onder meer Marca heeft het materiaal nog in handen.

Vermoedelijk kunnen De Jong en zijn drie teamgenoten een sanctie verwachten van zowel hun club als de Spaanse autoriteiten. Het incident is bovendien onhandig met het oog op de herstart van de Spaanse competitie.

Zaterdag werd na toestemming van de overheid namelijk bekend dat La Liga vanaf 8 juni weer hervat kan worden. Na de Bundesliga is het de tweede topcompetitie die weer verdergaat.

De Jong is bezig aan zijn eerste seizoen bij Sevilla, dat hem overnam van PSV. Tot dusver kwam de 22-voudig international van Oranje tot 31 officiële wedstrijden en zes goals namens de club uit het zuiden van Spanje.

Het incident met De Jong heeft iets weg van de fout van FC Augsburg-trainer Heiko Herrlich, die tegen de regels in naar de supermarkt ging. Hij trok zich op advies van zijn club enkele dagen terug en miste vorige week de Bundesliga-herstart.

Een van de foto's waarop Luuk de Jong en zijn teamgenoten te zien zijn.

