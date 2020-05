Het winnende doelpunt dat Andrés Iniesta in de WK-finale van 2010 tegen Nederland maakte, had voor de Spanjaard persoonlijk veel impact. De middenvelder vertelt in een interview met Bild dat de treffer in Johannesburg hem hielp om uit een depressie te komen.

"Hoewel ik een zeer succesvolle loopbaan beleefde, heb ik in die periode helaas een paar dieptepunten achter elkaar moeten meemaken", zegt de 36-jarige Iniesta in het interview.

"Toen mijn goede vriend Dani Jarque (verdediger van Espanyol, red.) in augustus 2009 overleed, kwam ik in zo'n moeilijke situatie terecht dat ik echt professionele hulp nodig had."

Het overlijden van de 26-jarige Jarque - hij bezweek aan hartfalen - kwam voor Iniesta zo hard aan, dat hij niet alleen professionele hulp zocht, maar ook weer bij zijn ouders ging wonen.

"Het was absoluut de moeilijkste fase van mijn leven, die me uiteindelijk een beter en sterker mens heeft gemaakt", vertelt hij. "Gelukkig kreeg ik steun van mijn vrouw en mijn ouders. Het winnende doelpunt in de WK-finale hielp me om uit die depressie te komen."

In de verlenging van de WK-finale tegen Oranje schoot Iniesta regerend Europees kampioen Spanje tien jaar geleden naar de eerste wereldtitel. De middenvelder was jaren zeer succesvol met FC Barcelona en komt momenteel uit voor het Japanse Vissel Kobe.

Het doelpunt van Andrés Iniesta uit 2010 in beeld: Rafael van der Vaart komt te laat en ook Maarten Stekelenburg kan de treffer niet voorkomen. (Foto: Reuters)