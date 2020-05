De spelersgroep van FC Utrecht is zondag unaniem akkoord gegaan met een tijdelijke verlaging van de salarissen zolang er zonder publiek gespeeld wordt. De directie en technische staf zijn solidair en leveren eveneens een percentage van hun loon in.

Utrecht houdt bij de salarisverlaging het advies van de Federatie Betaald Voetbal Organisaties (FBO), de spelersvakbonden VVCS en ProProf en de CBV (Coaches Betaald Voetbal) aan. Die partijen stelden een model voor waarin spelers die per jaar meer dan 500.000 euro verdienen 20 procent van hun salaris inleveren.

Dat percentage loopt af naarmate de werknemer een lager salaris heeft. Een speler die 50.000 euro per jaar verdient, levert bijvoorbeeld 2,5 procent salaris in.

Eerder maakten al onder meer PSV, Willem II, Sparta Rotterdam, Heracles Almelo, FC Groningen, VVV-Venlo, FC Twente en PEC Zwolle bekend dat die clubs tijdens de coronacrisis ook minder salaris uitkeren.

'Iedereen was bereid mee te denken met club'

Volgens Utrecht-aanvoerder Willem Janssen wilden alle spelers de club graag financieel helpen. "Vanaf minuut één was iedereen bereid mee te denken met de club."

"Uiteraard zijn wij als spelersgroep ons bewust van de impact die het coronavirus heeft over de hele wereld, dus ook in onze directe omgeving. Onze businessleden en supporters staan wellicht voor lastige financiële keuzes nu, en in de komende periode", aldus Janssen.

"We hopen dat we komend seizoen weer de steun kunnen ontvangen die we het afgelopen seizoen ook hebben mogen krijgen, al dan niet op afstand. Ook als blijk van waardering en solidariteit richting deze trouwe supporters en partners hebben wij het voortouw genomen door middel van deze tijdelijke salarisverlaging. Ik ben blij dat we een unaniem akkoord hebben bereikt."

FC Utrecht voelde zich benadeeld toen de KNVB bekendmaakte dat het seizoen 2019/2020 niet werd uitgespeeld. De club had de bekerfinale gehaald, waarin Feyenoord de tegenstander zou zijn, en liep op de zesde plaats in de competitie maar net een plaatsbewijs voor Europees voetbal mis.

Utrecht hoopt de bekerfinale alsnog te kunnen spelen en wil dat via de UEFA afdwingen.

