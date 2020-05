Met twee ploegen in bloedvorm tegenover elkaar, staat er dinsdag een kraker op het programma in de Bundesliga. Koploper Bayern München gaat op bezoek bij naaste achtervolger Borussia Dortmund.

"Wij marcheren, maar Borussia Dortmund marcheert ook. Ik verheug me nu al op de wedstrijd van dinsdag", zei Thomas Müller zaterdag na de 5-2-zege van Bayern op Eintracht Frankfurt tegen Kicker.

Met 28 punten uit tien duels is Bayern na de winterstop niet te stuiten in de Bundesliga. Dortmund doet het met 27 uit tien nauwelijks minder. Zeven duels voor het einde heeft Bayern een voorsprong van vier punten.

Müller hoopt met zijn ploeg komende week een beslissende stap naar het kampioenschap te zetten. "We hebben ons voorgenomen om deze week drie zeges te boeken." In het weekend na de topper speelt Bayern thuis tegen Fortuna Düsseldorf.

De dertigjarige Müller was zaterdag een van de uitblinkers van Bayern tegen Frankfurt. Hij gaf de assist bij de 1-0 en maakte zelf de 2-0. De aanvallende middenvelder was dit seizoen al bij 24 treffers (zeven goals, zeventien assists) betrokken. Bayern heeft al tachtig keer gescoord, het hoogste aantal treffers ooit na 27 Bundesliga-duels.

"Maar ik ben vooral tevreden met de intensiteit waarmee we gespeeld hebben", zei Müller na de eerste thuiswedstrijd in de Allianz Arena zonder publiek. "We hebben een hoog niveau gehaald."

Müller tekent voor de 2-0 tegen Eintracht Frankfurt in de lege Allianz Arena. (Foto: Pro Shots)

'Sinds ik bij Dortmund speel, winnen we thuis altijd van Bayern'

Ook bij Dortmund werd er zaterdag al vooruitgeblikt op de topper van dinsdag. De ploeg won met 0-2 op bezoek bij VfL Wolfsburg.

"We hebben het nu ook verdedigend goed staan en geven bijna niets weg", zei verdediger Manuel Akanji op de website van zijn club. "In de laatste zes competitieduels hebben we maar één treffer geïncasseerd."

De Zwitserse verdediger is bezig aan zijn derde seizoen in Dortmund en hoopt op zijn eerste kampioenschap in Duitsland. "Ik denk dat we ook van Bayern kunnen winnen. Sinds ik bij Dortmund speel, hebben we steeds thuis van ze gewonnen en uit van ze verloren. Laten we die reeks dan nu maar voortzetten."

Borussia Dortmund tegen Bayern begint dinsdag om 18.30 uur.

Dortmund-verdediger Manuel Akanji duelleert met Wolfsburg-spits Wout Weghorst. (Foto: Pro Shots)

