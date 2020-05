In de Premier League zijn zaterdag opnieuw twee personen positief bevonden op het coronavirus. De competitieorganisator wil niet kwijt of het gaat om spelers of stafleden, maar meldt wel dat de twee besmette medewerkers niet bij dezelfde club actief zijn.

Eerder deze week bleken zes personen die werkzaam zijn in de Engelse topcompetitie al besmet met COVID-19. In totaal zijn er in de afgelopen dagen 996 tests uitgevoerd. Tijdens de eerste testronde, die op 17 en 18 mei werd gehouden, waren er nog 748 tests beschikbaar.

"De zes die eerder positief testten hebben we niet opnieuw getest omdat zij nog in thuisisolatie verblijven", meldt de Premier League in een verklaring. "De spelers of stafleden die besmet bleken tijdens de tweede testronde zullen volgens het protocol ook zeven dagen in thuisisolatie moeten gaan."

Zaterdagmiddag maakte Watford bekend dat nog eens twee medewerkers in thuisisolatie moeten verblijven omdat zij in contact zijn gekomen met personen die het coronavirus hadden opgelopen. Of een van de nieuwe positieve tests is afgenomen bij Watford is dus niet duidelijk.

Premier League-directeur Richard Masters zei zaterdagochtend dat hij het volste vertrouwen heeft dat de Premier League kan worden hervat. De topcompetitie streeft naar 12 juni als hervattingsdatum.

