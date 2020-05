Bayer Leverkusen-trainer Peter Bosz weigert om mee te gaan in de euforie rond zijn aanvaller Kai Havertz. De twintigjarige Duitser evenaarde zaterdag met zijn twee treffers tegen Borussia Mönchengladbach (1-3) een Bundesliga-record.

Havertz, die een van zijn doelpunten uit een strafschop noteerde, heeft door zijn optreden tegen Gladbach nu voor zijn 21e verjaardag al 34 doelpunten in de Bundesliga achter zijn naam staan. Daarmee trad de Duitser in de voetsporen van Klaus Fischer, de befaamde oud-spits van Schalke 04.

"Kai speelde iets beter dan vorige week tegen Werder Bremen", zegt Bosz na afloop van de wedstrijd tegen Kicker. "Maar het gaat niet alleen om Kai. Wij met Bayer 04 hebben geweldig werk geleverd en Kai was daar onderdeel van. Er waren dertien anderen die net zo goed waren als hij."

Leverkusen nam dankzij de zege in Mönchengladbach in een rechtstreeks gevecht de derde plaats over van 'Die Fohlen' en zette zo een ijzersterk jaar voort. In 2020 won Leverkusen liefst dertien van de vijftien competitiewedstrijden.

Kai Havertz evenaarde zaterdag een fraai Bundesliga-record. (Foto: Pro Shots)

'Belangrijk resultaat voor Champions League-plaatsen'

Om Champions League-voetbal af te dwingen moet Bosz met Leverkusen bij de beste vier in de Bundesliga zien te eindigen. "Mede daarom was dit een heel belangrijke wedstrijd voor ons", vervolgt de 56-jarige Gelderlander, die bij rust met zijn ploeg op een 0-1-voorsprong stond.

"We speelden met veel moed en risico in ons spel. De eerste helft ging dat goed, maar na rust ging dat moeizamer. Al met al was het een wedstrijd waar we met een goed gevoel op terug kunnen kijken. We straalden uit dat de belangen groot waren."

Dinsdag staat voor de formatie van Bosz en Havertz een thuiswedstrijd tegen nummer zes VfL Wolfsburg op het programma. Op diezelfde dag wordt ook de kraker tussen koploper Bayern München en nummer twee Borussia Dortmund afgewerkt.