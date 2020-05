Bayern München en Borussia Dortmund hebben zaterdag geen misstap begaan in de strijd om de titel in de Bundesliga door te winnen van respectievelijk Eintracht Frankfurt (5-2) en VfL Wolfsburg (0-2). Bayer Leverkusen was de sterkste in de topper tegen Borussia Mönchengladbach (1-3).

Bayern leek aanvankelijk op een eenvoudige avond af te stevenen tegen Frankfurt. De koploper stond halverwege al op een 2-0-voorsprong door doelpunten van Leon Goretzka (fraaie dropkick) en Thomas Müller (knappe volley), maar na rust ging het nog bijna fout.

Frankfurt kwam uit het niets terug tot 3-2 door twee treffers van Martin Hinteregger uit een hoekschop. Bayern liet het daar echter bij en liep uiteindelijk nog uit naar 5-2 dankzij goals van Alphonso Davies, die een fout van een tegenstander afstrafte, en Hinteregger, die dit keer zijn eigen doelman passeerde. Joshua Zirkzee en Bas Dost mochten daarna nog even invallen.

Dortmund ondervond in eerste instantie ook weinig problemen met Wolfsburg, waar Wout Weghorst in de basis stond, en stond halverwege op een 0-1-voorsprong door een doelpunt van Raphaël Guerreiro. De linksback, die vorige week ook al twee keer scoorde tegen Schalke 04, tikte de bal simpel binnen na een vlotlopende aanval.

'Die Borussen' zakten na de pauze echter ver weg en ontsnapten al snel aan de gelijkmaker - Renato Steffen raakte op aangeven van Weghorst de lat -, waarna het in de slotfase alsnog 0-2 werd dankzij een treffer van opvallend genoeg de andere vleugelverdediger, Achraf Hakimi, die het eindstation was van een messcherpe counter.

Bayern en Dortmund nemen het dinsdag tegen elkaar op in Dortmund. Thiago Alcántara en Mats Hummels zijn een twijfelgeval voor die kraker vanwege een blessure. Bayern verdedigt in de laatste zeven speelrondes een voorsprong van vier punten op naaste achtervolger Dortmund.

De tribune bij Borussia Mönchengladbach gevuld met kartonnen poppen. (Foto: Getty Images)

Havertz evenaart record Fischer

Leverkusen nam in een rechtstreeks gevecht de derde plaats over van Mönchengladbach. De ploeg van trainer Peter Bosz verspeelde eerst een voorsprong (1-1 Marcus Thuram na 0-1 Kai Havertz), maar trok daarna alsnog aan het langste eind dankzij treffers van opnieuw Havertz en Lars Bender.

Havertz evenaarde met zijn twee goals tegen Mönchengladbach het record van Klaus Fischer. De twintigjarige Duitser heeft nu voor zijn 21e verjaardag al 34 doelpunten in de Bundesliga achter zijn naam staan en trad daarmee dus in de voetsporen van de befaamde oud-spits van Schalke 04.

Bij Mönchengladbach-Leverkusen was er sprake van een bijzonder decor. Alle wedstrijden worden achter gesloten deuren gespeeld en bij Mönchengladbach vonden ze daar een oplossing voor door het stadion voor een deel te vullen met kartonnen poppen, waardoor het leek alsof er toch fans aanwezig waren.

Werder Bremen boekte een kostbare zege in de strijd tegen degradatie. De nummer zeventien, die vreest voor de eerste degradatie sinds 1980, was met 0-1 te sterk voor SC Freiburg dankzij Leonardo Bittencourt, die een sublieme assist van Davy Klaassen verzilverde.

Verder eindigde SC Paderborn tegen het TSG 1899 Hoffenheim van coach Alfred Schreuder in een 1-1-gelijkspel. Aan de 1-1 van Dennis Srbeny ging een enorme blunder vooraf. Hoffenheim-verdediger Ermin Bicakcic leverde de bal op de rand van het strafschopgebied zomaar in bij de spits van Paderborn.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Bundesliga