Bij Watford moeten nog eens twee personen in thuisisolatie verblijven nadat zij onlangs in contact zijn gekomen met medewerkers die positief hebben getest op COVID-19. Volgens manager Nigel Pearson zal iedereen moeten wennen aan de nieuwe situatie bij de club.

Eerder deze week werd bekend dat drie medewerkers van Watford besmet zijn met het coronavirus. Hoewel de club de identiteit van de medewerkers in het midden liet, onthulde verdediger Adrian Mariappa dat hij een van de besmette personen is.

Zowel Mariappa als de andere twee medewerkers vertonen geen symptomen van het virus. "Iedereen op de club voelt zich gezond", zegt manager Nigel Pearson zaterdag bij Sky Sports. "Voor degenen die positief hebben getest kwam de uitslag als een totale verrassing. Ook met hun gezin gaat het gelukkig goed."

"Twee mensen die nauw contact met de besmette personen hebben gehad, zijn uit voorzorg in thuisisolatie gegaan. We nemen geen enkel risico, ook al was hun eigen test negatief. Vandaag is iedereen opnieuw getest, nadat we vrijdagochtend ook al zijn getest. We zullen hieraan moeten wennen", aldus Pearson.

Watford-manager Nigel Pearson moet wennen aan de nieuwe situatie bij zijn club. (Foto: Pro Shots)

Spelers komen niet opdagen op training

Nog voordat de eerste besmettingen aan het licht kwamen bij 'The Hornets' kondigde aanvoerder Troy Deeney al aan om voorlopig nog niet te gaan trainen. Vanwege de broze gezondheid van zijn zoontje wilde de spits geen enkel risico nemen. Een aantal spelers volgde het voorbeeld van Deeney en kwam deze week niet opdagen bij de eerste trainingen sinds de uitbraak van de coronapandemie.

Pearson betreurt de keuze van zijn spelers, maar ligt zich wel neer bij de omstandigheden. "Ik ga niet in op specifieke cijfers, maar om verschillende redenen was niet iedereen bij de trainingen aanwezig. Het is wat het is. We kunnen er voor nu weinig aan doen. Hopelijk verandert de situatie snel."

Premier League-directeur Richard Masters zei eerder op zaterdag dat hij het volste vertrouwen heeft dat de Premier League kan worden hervat. De topcompetitie streeft naar 12 juni als hervattingsdatum.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.