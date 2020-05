Borussia Mönchengladbach heeft het stadion voor de competitiewedstrijd tegen Bayer Leverkusen van zaterdag voor een deel gevuld met kartonnen poppen. Op die manier lijkt het alsof er toch toeschouwers aanwezig zijn in het Borussia-Park.

Supporters konden een geldbedrag betalen om hun gezicht op zo'n kartonnen figuur te krijgen. (Foto: Getty Images)

In totaal werden er ongeveer 13.000 poppen op de tribunes gezet. Het is de eerste thuiswedstrijd voor Borussia Mönchengladbach in maanden. (Foto: Getty Images)

Door de coronacrisis worden alle duels in de Bundesliga achter gesloten deuren afgewerkt. (Foto: Getty Images)

De spelers van Borussia Mönchengladbach konden hun warming-up door de ludieke actie alsnog voor het oog van 'toeschouwers' afwerken. (Foto: Getty Images)

Sommige fans kozen voor een stil protest tegen de wedstrijden zonder publiek. (Foto: Pro Shots)

Zo ziet de ludieke actie er van dichtbij uit. (Foto: Getty Images)