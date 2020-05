La Liga is na de Bundesliga de tweede Europese topcompetitie die definitief wordt hervat sinds de coronacrisis. De Spaanse overheid heeft zaterdag toestemming gegeven aan de Spaanse voetbalbond RFEF om vanaf 8 juni weer verder te voetballen op het hoogste niveau.

"Spanje heeft gedaan wat het zou moeten doen en nu opent er voor iedereen een nieuwe horizon. Het is tijd om veel van de dagelijkse activiteiten te herstellen. La Liga keert vanaf 8 juni terug", zei premier Pedro Sánchez op een speciaal ingelaste persconferentie.

8 juni valt op een maandag, dus het is aannemelijk dat de eerstvolgende wedstrijden zullen plaatsvinden in het weekend van 12, 13 en 14 juni. Dat was al het aanvankelijke plan van La Liga en de RFEF. Alle duels worden logischerwijs nog zonder publiek gespeeld.

Er moeten nog elf speelrondes worden afgewerkt in La Liga. De competitieorganisator maakt komende week het speelschema bekend. Het is de bedoeling dat het seizoen op uiterlijk 26 juli is afgerond. Mogelijk is voor die tijd ook de bekerfinale tussen Real Sociedad en Athletic Club.

Barcelona aan kop in La Liga

Het Barcelona van Frenkie de Jong gaat na 27 speelrondes aan kop met twee punten voorsprong op naaste achtervolger Real Madrid. Nummer drie Sevilla volgt op elf punten achterstand van 'Barça', waardoor de strijd om de titel waarschijnlijk een two-horse race wordt.

De twintig clubs in La Liga zijn al enkele weken weer in training. Ze doen dat op dit moment in kleine groepjes, maar mogen met het nieuws van zaterdag normaliter weer vrijuit trainen. Alle spelers werden voorafgaand aan de eerste training getest op het coronavirus en dat leverde zes positieve gevallen op.

Het voetbal komt langzamerhand weer op gang. De Bundesliga ging vorige week na twee maanden alweer verder. La Liga werd na 8 maart stilgelegd. De Premier League en de Serie A willen volgende maand ook het seizoen afmaken, maar hebben nog geen datum genoemd.

