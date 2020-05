Premier League-directeur Richard Masters heeft er het volste vertrouwen in dat de competitie in juni kan worden hervat, ook al werden er dinsdag zes mensen bij drie verschillende clubs positief getest op het coronavirus.

"We hebben er alle vertrouwen in dat we in juni weer kunnen voetballen", zegt Masters zaterdag in een interview met de BBC. "De eerste stap is gezet met het hervatten van de trainingen, dus dat is wel een momentum. Het is voor iedereen geweldig om de spelers terug op het veld te zien."

De spelers van de twintig Premier League-clubs keerden dinsdag voor het eerst in maanden terug op het trainingsveld, zij het onder strikte voorwaarden. Zo mag er alleen in kleine groepjes worden getraind en moet er voldoende afstand worden gehouden.

De Premier League heeft vrijdag 12 juni als streefdatum om de competitie te hervatten, maar Masters benadrukt dat "alle partijen zich net als in de Bundesliga flexibel moeten opstellen". De kans lijkt dan ook groot dat er pas later in juni weer kan worden gevoetbald.

'Het is veilig om de training te hervatten'

De kans is zelfs nog aanwezig dat de competitie helemaal niet wordt hervat, zegt Masters. "Dat is een optie. Wat er gaat gebeuren als we het seizoen moeten beëindigen of inkorten, moet nog besproken worden met de clubs. Het niet toepassen van promotie/degradatie is zeker reëel, maar dat is nu niet aan de orde."

Hoewel er bij de Premier League optimisme is over een snelle hervatting van de competitie, lijken niet alle spelers even enthousiast. Watford-aanvoerder Troy Deeney wil de training nog niet hervatten vanwege de broze gezondheid van zijn zoontje en volgens Britse media blijft ook Chelsea-middenvelder N'Golo Kanté uit angst voor het coronavirus weg van het trainingsveld.

"We hebben alles gedaan wat we kunnen zodat de spelers de training zo veilig mogelijk kunnen hervatten", zegt Masters daarover. "Wij denken dat het veilig is om weer te trainen, maar respecteren de spelers die daar anders over denken."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.