Clubicoon Bram van Polen heeft zijn contract bij PEC Zwolle met een jaar verlengd. De 34-jarige verdediger en aanvoerder van de club begint daardoor straks aan zijn veertiende seizoen in dienst van de 'Blauwvingers'.

"Juist nu is het voor mij ontzettend belangrijk om bij te tekenen", zegt Van Polen zaterdag op de site van PEC. "Ik heb echt nog de wil om met PEC Zwolle in de Eredivisie te blijven voetballen. En zeker in deze onzekere tijden wil ik net als hopelijk heel veel supporters achter mijn club blijven staan."

Van Polen staat sinds de zomer van 2007 onder contract bij PEC, dat toen nog FC Zwolle heette. In het seizoen 2011/2012 dwong hij met de club promotie naar de Eredivisie af door de titel in de Eerste Divisie te veroveren.

Twee seizoenen later schreef Van Polen nog meer historie met PEC door de TOTO KNVB Beker te winnen dankzij een overtuigende 5-1-overwinning op Ajax. In augustus 2014 waren de Zwollenaren opnieuw te sterk voor de Amsterdammers, ditmaal in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (1-0).

Bram van Polen won met PEC Zwolle de TOTO KNVB Beker. (Foto: Pro Shots)

'Wil mijn carrière niet zo afsluiten'

Technisch manager Mike Willems is erg blij met dat Van Polen door wil gaan bij PEC. "Op spelers als Bram moet een club zuinig zijn, want hij is een boegbeeld en uithangbord van PEC. Bram is door de wol geverfd, heeft alles wel zo’n beetje meegemaakt in zijn loopbaan, is topfit en ook gewoon nog steeds een hele betrouwbare verdediger in de Eredivisie."

Van Polen heeft inmiddels 378 officiële wedstrijden achter zijn naam staan voor PEC, waarin hij 28 keer scoorde en 31 assists leverde. Afgelopen seizoen speelde hij door een slepende schouderblessure slechts acht competitiewedstrijden voor de nummer vijftien van het afgebroken Eredivisie-seizoen.

"Aan het begin van het voorbije seizoen was ik herstellende van een schouderblessure, daarna raakte ik opnieuw geblesseerd", aldus Van Polen. "Uiteindelijk was ik goed en wel fit en werd de competitie abrupt afgebroken en later stopgezet. Ik wil mijn carrière niet op die manier afsluiten."