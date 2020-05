De spelers van Hertha BSC zijn opgelucht en trots dat ze revanche hebben kunnen nemen op stadgenoot Union Berlin. Na de veelbesproken 1-0-nederlaag in november was de West-Berlijnse formatie vrijdag veel te sterk voor de rivaal: 4-0.

"We wisten heel goed wat deze ontmoeting betekent voor de supporters en hoe pijnlijk de nederlaag in de eerste wedstrijd was", zei aanvoerder Vedad Ibisevic na het Bundesliga-duel. "We besloten het dit keer anders aan te pakken. Ik ben blij dat het zo is afgelopen, want dit is heel belangrijk voor de fans. Deze overwinning is voor hen."

In november stonden de twee Berlijnse clubs voor het eerst in de historie tegenover elkaar in competitieverband. De beladen kraker, die tien minuten gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld was gegooid, werd toen vlak voor tijd beslist door een strafschop van Union Berlin-spits Sebastian Polter.

Het contrast kon vrijdag niet veel groter zijn. De twee stadgenoten speelden in een leeg Olympiastadion, waar normaal gesproken plek is voor zo'n 74.000 fans. Bij rust stond het nog 0-0, maar Hertha scoorde in het eerste kwartier na rust drie keer en de ploeg van invaller Javairô Dilrosun maakte er in de 77e minuut ook nog 4-0 van.

Supporters van Hertha BSC keken de wedstrijd in de pub. (Foto: Pro Shots)

'Spelers waren negatief gestemd bij rust'

Trainer Bruno Labbadia is trots op de manier waarop zijn ploeg ten strijde trok tegen Union Berlin. "We speelden geweldig tegen een goed georganiseerd team. De spelers waren hij rust wel een beetje negatief gestemd vanwege de tussenstand. Ik zei dat daar totaal geen reden voor was en dat is na rust gebleken."

Door de klinkende overwinning lijkt Hertha zich voorlopig geen zorgen meer te hoeven maken over de strijd tegen degradatie. Het gat met nummer zestien Fortuna Düsseldorf - de club op die positie moet straks play-offs voor lijfsbehoud spelen - bedraagt inmiddels elf punten.

"Tegen Union Berlin hebben we laten zien hoe sterk we eigenlijk zijn", zegt middenvelder Vladimir Darida. "De overwinning was meer dan verdiend. Het is heel jammer dat we het niet met de fans hebben kunnen vieren, maar ik ben ervan overtuigd dat ze voor de televisie hebben genoten."

