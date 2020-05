Technisch directeur Frank Arnesen maakt zich geen zorgen over de samenstelling van de selectie van Feyenoord, al is duidelijk geworden dat de financiële mogelijkheden van de Rotterdammers door de coronacrisis beperkt zijn.

"We zijn er nog steeds heilig van overtuigd dat er een prima Feyenoord staat als de competitie weer begint", zegt Arnesen zaterdag in gesprek met het AD. "Het is duidelijk dat er geen geld is om spelers te kopen, maar vrijwel niemand heeft geld. Dit wordt een abnormale transferwindow, iedereen kijkt naar elkaar."

Feyenoord probeerde zich onlangs nog te versterken met de transfervrije Bryan Linssen, maar de ervaren aanvaller van Vitesse besloot na meerdere gesprekken af te zien van een avontuur in Rotterdam. Linssen vroeg een hoger salaris dan Feyenoord kon bieden.

"Hij kon elders gewoon veel meer verdienen en dat neem ik hem niet kwalijk. We wilden hem graag hebben. Maar het is niet zo dat als wij een speler een aanbieding doen en hij tekent niet meteen, dat we er dan nog een forse smak geld bij kunnen leggen. In die situatie zitten we helemaal niet", benadrukt Arnesen.

Bryan Linssen wees een aanbieding van Feyenoord af. (Foto: Pro Shots)

'Gesprekken over contracten verlopen in goede sfeer'

Door de afgeketste transfer van Linssen is er ook steeds meer onduidelijkheid over de toekomst van Leroy Fer (30) en Eric Botteghin (32) bij Feyenoord. De contracten van de middenvelder en de verdediger lopen komende zomer af en van witte rook is nog geen sprake.

"De gesprekken met die spelers over een nieuw contract verlopen in heel goede sfeer. Ik ben positief. Ik heb zeker niet het idee dat het onmogelijk is om daar uit te komen", aldus Arnesen, die benadrukt dat de supporters van Feyenoord op korte termijn geen nieuwe spelers hoeven te verwachten.

"Het is pas mei. Er zijn landen die de competitie nog af moeten maken. Ik snap dat de mensen denken: het voetbal ligt al weken stil, nu gaan we lekker spelers halen. Maar het duurt nog wel even voor we weer spelen."

