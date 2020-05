Hertha BSC heeft vrijdag een gevoelige tik uitgedeeld aan 1. FC Union Berlin. De ploeg van trainer Bruno Labbadia won in een leeg Olympiastadion de beladen Berlijnse derby met ruime cijfers: 4-0.

Hertha had de zege te danken aan een ijzersterk eerste kwartier van de tweede helft. De formatie maakte daarin drie van de vier doelpunten en deelde daarmee ook meteen de genadeklap uit aan het kansloze Union.

Vedad Ibisevic brak in de 51e minuut de ban met een rake kopbal uit een vlijmscherpe voorzet van Marvin Plattenhardt (1-0) en nog geen minuut later verdubbelde Dodi Lukebakio de score na een uitstekende actie van Ibisevic (2-0).

Matheus Cunha zorgde in de 61e minuut voor de 3-0 met een bekeken schuiver en Dedryck Boyata bepaalde in de 77e minuut de eindstand op 4-0 met een rake kopbal uit een hoekschop. Javairô Dilrosun viel vlak voor de 4-0 in, Karim Rekik en Sheraldo Becker ontbraken vanwege blessures.

Spelers van Hertha houden zich dit keer wel aan protocol

Hertha, dat vorige week ook al met 0-3 afrekende met TSG 1899 Hoffenheim, steeg door de nieuwe overwinning naar de tiende plaats. Union, dat vorige week met 0-2 verloor van Bayern München, staat twaalfde met vier punten minder dan Hertha.

De spelers van Hertha kregen vorige week nog veel kritiek te verduren omdat ze elkaar besprongen bij het vieren van de goals, maar ze hielden zich tegen Union keurig aan het protocol door elkaar alleen met de elleboog aan te raken.

De Bundesliga werd vorige week na twee maanden hervat. Alle wedstrijden van dit weekend worden voorafgegaan door een minuut stilte en de spelers dragen een rouwband om de slachtoffers van de coronacrisis te herdenken.

