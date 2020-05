Het is zondag exact 25 jaar geleden dat Ajax voor de vierde keer in de geschiedenis de Champions League won. In Wenen werd AC Milan met 1-0 verslagen. Een overzicht in vijftien fraaie foto's.

In het centrum van Wenen verheugen de Ajax-fans zich op de wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

Onder anderen KNVB-voorzitter Jos Staatsen, prins Constantijn, prins Willem-Alexander en staatssecretaris Erica Terpstra waren in het stadion aanwezig. (Foto: Pro Shots)

Danny Blind droeg de aanvoerdersband namens Ajax en Franco Baresi was de captain van AC Milan. (Foto: Pro Shots)

De basiself van Ajax: Van der Sar, Seedorf, Rijkaard, George, Ronald de Boer, Blind (staand), Litmanen, Reiziger, Davids, Overmars en Frank de Boer (hurkend). (Foto: Pro Shots)

Frank Rijkaard kampte in aanloop naar de wedstrijd met een blessure, maar was fit genoeg om te spelen. (Foto: Getty Images)

Marc Overmars was een van de Ajacieden die voor gevaar zorgden. (Foto: Pro Shots)

De langs de lijn door Louis van Gaal geïmiteerde karatetrap van AC Milan-middenvelder Marcel Desailly. (Foto: Pro Shots)

Invaller Patrick Kluivert zorgde in de 85e minuut met een puntertje voor de winnende treffer. (Foto: Getty Images)

Ontlading bij Clarence Seedorf en Frank Rijkaard na het laatste fluitsignaal. (Foto: Pro Shots)

Clarence Seedorf, Jari Litmanen en Edwin van der Sar in extase. (Foto: Pro Shots)

Een huilende Patrick Kluivert. (Foto: Getty Images)

Edgar Davids, Clarence Seedorf en Winston Bogarde vieren de overwinning met de meegereisde Ajax-fans. (Foto: Pro Shots)

Blijdschap bij Finidi George. (Foto: Pro Shots)

Louis van Gaal met de 'Cup met de Grote Oren'. (Foto: Pro Shots)

Sinds 24 mei 1995 slaagde geen Nederlandse club er meer in om de Champions League te winnen. (Foto: Pro Shots)