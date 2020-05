Olympique Lyon komt volgend seizoen voorlopig niet uit in Europees verband. De Franse topclub spande twee rechtszaken aan vanwege het voortijdig beëindigen van de Ligue 1, maar de rechter wees het beroep af.

Lyon was het niet eens met de manier waarop er begin deze maand een einde kwam aan de Ligue 1. Competitieorganisator LFP besloot de Europese tickets te verdelen op basis van de huidige ranglijst en daardoor greep Lyon overal naast omdat de ploeg op dat moment op de zevende plaats stond.

Bovendien zag Lyon, dat slechts één punt minder had dan OGC Nice en Stade de Reims, ook de finale van de Coupe de la Ligue voor onbepaalde tijd uitgesteld worden. De ploeg van Memphis Depay en Kenny Tete was bij een zege op Paris Saint-Germain in de eindstrijd zeker geweest van een Europees ticket.

"We hebben besloten om twee zaken aan te spannen", zei voorzitter Jean-Michel Aulas eerder. "Eén zaak om ervoor te zorgen dat de competitie hervat wordt en één zaak omdat we het niet eens zijn met de manier waarop de competitie tot een einde is gebracht. We hadden het seizoen af kunnen maken."

Lyon zit nog wel in Champions League

Lyon heeft nog altijd wel kans om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. De formatie moet dan wel dit seizoen de Champions League zien te winnen. In de return op bezoek bij Juventus wordt een 1-0-voorsprong verdedigd. Dat duel wordt in vermoedelijk in augustus gespeeld.

Naast Lyon stapten ook Amiens en Toulouse naar de rechter omdat ze zich eveneens benadeeld voelden, maar ook voor hen bood dat geen soelaas. Die twee clubs degraderen daardoor als respectievelijk de nummer negentien en twintig definitief naar de Ligue 2.

Paris-Saint Germain werd uitgeroepen tot kampioen. Zij gaan volgend seizoen samen met Olympique Marseille de groepsfase van de Champions League in. Stade Rennais speelt voorronde Champions League. OSC Lille en OGC Nice zijn verzekerd van de groepsfase van de Europa League.

