Technisch directeur Gerard Nijkamp van FC Cincinnati baalt van de blunder van donderdag bij de aankondiging van de nieuwe trainer. De club gebruikte bij het persbericht niet een foto van Jaap Stam, maar van Ajax-jeugdleider Tinus van Teunenbroek.

"Dat is niet iets waar je blij van wordt. Zeker niet als je de aankondiging doet van een van de belangrijkste posities binnen de club. Maar goed, het is gebeurd. Er werd op sociale media op ludieke wijze op gereageerd", zegt Nijkamp vrijdag tegen FOX Sports.

De verkeerde foto bij de welkomstboodschap op Twitter leidde tot hilariteit bij veel andere MLS-clubs, die de draak staken met FC Cincinnati door afbeeldingen van andere kale mannen te sturen. Na ruim twee uur werd de veelbesproken tweet verwijderd en verscheen er alsnog een foto van Stam bij het persbericht.

"Ik denk dat Jaap wel de persoon ernaar is om hier de minste problemen mee te hebben. Dat is maar goed ook, maar wij als directie van de club en de media-afdeling konden er in eerste instantie niet echt om lachen", aldus Nijkamp, die Stam aanstelde als opvolger van de ontslagen Ron Jans.

Stam: 'Stond tussen allerlei filmsterren'

Stam reageert zelf nuchter op alle commotie. "Ik zag dat ik tussen allerlei filmsterren stond. Nou, dat is dan een betere entree dan dat niemand weet wie je bent", vertelt hij tegen VI, vlak nadat hij via een videoverbinding werd gepresenteerd als trainer van FC Cincinnati.

De oud-coach van Feyenoord, PEC Zwolle en Reading wil van zijn nieuwe werkgever een stabiele club maken in de MLS. FC Cincinnati debuteerde vorig seizoen op het hoogste niveau in de Verenigde Staten en eindigde toen kansloos als laatste in de Eastern Conference.

"De club wil structureel omhoog. Ik zie heel veel mogelijkheden dat doel te bereiken. Ik heb enkele wedstrijden geanalyseerd en kwam tot de conclusie dat er veel kwaliteit zit in deze selectie. Maar een echt goede indruk krijg ik natuurlijk pas als ik met de jongens aan de slag kan."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.