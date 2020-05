Heiko Herrlich maakt dit weekend dan eindelijk zijn debuut als trainer van FC Augsburg. De 48-jarige Duitser miste vorige week de hervatting van de Bundesliga doordat hij zich niet had gehouden aan de coronarichtlijnen van competitieorganisator DFL.

Herrlich onthulde vorige week tijdens een digitale persconferentie dat hij het teamhotel kort had verlaten om tandpasta en handcrème te kopen in een nabijgelegen supermarkt, wat niet was toegestaan. De spelers en staf moesten namelijk voorafgaand aan de eerste wedstrijd zeven dagen in quarantaine verblijven.

De oud-profvoetballer trok vervolgens het boetekleed aan en zonderde zich enkele dagen af van de ploeg. Hij liet daardoor het duel in eigen huis met VfL Wolfsburg (1-2-nederlaag) aan zich voorbij gaan, maar zit zondag wel op de bank als Augsburg op bezoek gaat bij Schalke 04.

Herrlich was vorige week hard voor zichzelf, maar hij had op het perspraatje in aanloop naar de confrontatie in Gelsenkirchen geen zin om terug te kijken op zijn fout. "Dat is klaar. Ik kijk alleen vooruit. Ik verheug me erop dat het voor mij nu eindelijk begint", zei hij.

De vijfvoudig international van Duitsland coacht tegen Schalke 04 pas zijn eerste wedstrijd voor Augsburg. Hij werd in maart aangesteld als opvolger van de ontslagen Martin Schmidt en zag daarna het voetbal in Duitsland stilgelegd worden vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De Bundesliga is de eerste Europese topcompetitie die wordt afgemaakt. De clubs moeten zich aan ontzettend veel maatregelen houden om besmettingen te voorkomen. Zo worden alle resterende duels zonder publiek gespeeld en dragen de wisselspelers een mondkapje.

