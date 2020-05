Peter Bosz weet zeker dat de voetballiefhebbers op hun wenken bediend worden als Bayer Leverkusen en concurrent Borussia Mönchengladbach het zaterdag tegen elkaar opnemen in de Bundesliga. De trainer merkt dat zijn ploeg in vorm is.

"Borussia Mönchengladbach heeft een goed team en beleeft een sterk seizoen. Er zullen zaterdag twee goede teams tegenover elkaar staan, wat een topwedstrijd zal opleveren. We kunnen ons er allemaal op gaan verheugen", aldus Bosz vrijdag op zijn vooruitblikkende persconferentie in de aanloop naar de uitwedstrijd.

Leverkusen deed maandag in de eerste competitiewedstrijd sinds begin maart vertrouwen op door Werder Bremen met 1-4 opzij te zetten. De huidige nummer vijf blijft daardoor vol in de race voor een Champions League-ticket, waar de bovenste vier ploegen in de Bundesliga aan het einde van het seizoen recht op hebben.

"Er zijn nog vijf ploegen over die voor de Champions League-plekken vechten en ik ben natuurlijk blij dat wij er daar een van zijn", aldus Bosz. "Borussia staat boven ons met maar twee punten meer, dus we kunnen een belangrijke stap zetten. We kijken ernaar uit."

'Ons spel zal alleen maar beter worden'

Bayer Leverkusen kan zaterdag in het voor publiek gesloten Borussia-Park van Mönchengladbach leunen op een sterke reeks, want de 'Werkself' is al elf officiële duels op rij (alle competities) ongeslagen. Hoffenheim bezorgde de ploeg van Bosz en Daley Sinkgraven begin februari de enige nederlaag in 2020 tot dusver.

"We zijn in goede vorm. Dat was al zo voordat de competitie door de coronacrisis werd stilgelegd en dat is nu weer zo", benadrukte Bosz. "Tegen Werder Bremen hadden we goede momenten, maar het belangrijkste was dat we zouden winnen. Ons spel zal alleen maar beter worden."

De wedstrijd tussen Borussia Mönchengladbach en Bayer Leverkusen begint zaterdag om 15.30 uur. Het verschil tussen de ploeg van Bosz en koploper Bayern München is acht punten, terwijl ook Borussia Dortmund en RB Leipzig er op dit moment beter voor staan.

