De 27e speelronde in de Bundesliga wordt vrijdagavond afgetrapt met de kraker tussen Hertha BSC en Union Berlin, de Berlijnse derby die in november nog volledig uit de hand liep. De stadgenoten treffen elkaar vanwege de coronacrisis achter gesloten deuren, waardoor het contrast met een half jaar geleden groot zal zijn.

"We weten allemaal nog wel hoe de wedstrijd er in november aan toe ging. Het was een zwarte, zwarte dag. Nu krijgen we de kans om dat duel voor een deel achter ons te laten", zegt Hertha-directeur Michael Preetz in aanloop naar de kraker.

Begin november ging het Hertha van Karim Rekik en Javairô Dilrosun voor het eerst in de historie in competitieverband op bezoek bij Union Berlin, dat in het oostelijke deel van de in de Koude Oorlog verdeelde Duitse hoofdstad ligt. Vlak na rust ontspoorde het duel toen supporters vuurwerk op het veld gooien.

De wedstrijd werd tijdelijk gestaakt, maar ging na een onderbreking van tien minuten weer verder. Sebastian Polter schoot in de slotfase een penalty binnen en bezorgde Union Berlin daarmee een historische zege op de rivaal uit het westen van de stad. Na de wedstrijd gingen de rellen verder en kwamen supporters van Union Berlin het veld op.

Union Berlin-Hertha BSC werd in november tijdelijk gestaakt. (Foto: Pro Shots)

'Spelers zullen emotie uit zichzelf moeten halen'

Van rellen in het stadion zal vrijdagavond geen sprake zijn, want de tweede ontmoeting tussen de twee Berlijnse clubs wordt vanwege de coronacrisis achter gesloten deuren afgewerkt. Normaal gesproken zouden er 74.000 mensen in het uitverkochte Olympiastadion zitten.

"De omstandigheden zijn erg anders, dus het wordt ook een heel andere derby", realiseert trainer Bruno Labbadia zich. "Ik keek echt uit naar een volgepakt stadion, maar zonder de steun van onze fans zullen de spelers de emotie uit zichzelf moeten halen. We zullen spelen alsof de fans er gewoon bij zijn."

Union Berlin-coach Urs Fischer denkt niet dat de wedstrijd een heel ander karakter zal krijgen. "Natuurlijk, de omstandigheden zijn ongebruikelijk. Maar het blijft een speciale wedstrijd met veel emotie. Ik weet zeker dat ik niet veel hoef te doen om mijn spelers op te laden."

Het puntenverschil tussen nummer elf Hertha BSC en nummer twaalf Union Berlin is slechts één punt. De wedstrijd begint om 20.30 uur in het Olympiastadion.

