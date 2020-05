De spelersgroep van PEC Zwolle heeft met de directie een akkoord bereikt over verlaging van de salarissen. Ook de technische staf en het kantoorpersoneel krijgen tijdelijk minder loon vanwege de coronacrisis.

Door de wedstrijdloze periode lopen clubs veel inkomsten mis. Door het vooruitzicht dat er voorlopig waarschijnlijk niet met publiek kan worden gevoetbald, verwachten veel clubs dat de financieel onzekere periode langer aan zal houden.

"In deze tijden spreekt het voor zich dat ook wij als spelersgroep nu van ons moeten laten horen", zegt middenvelder Pelle Clement namens de spelersraad op de site van PEC. "Iedereen bij de club voelt in meer of mindere mate de gevolgen van de crisis. We hebben dan ook het volste begrip voor de beslissing die we samen met de directie hebben genomen."

Met het akkoord tussen de directie en de spelers volgt PEC het advies van werkgeversorganisatie FBO, spelersvakbonden VVCS en ProProf en de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV), die begin mei een pakket met noodmaatregelen samenstelden.

In dat plan leveren spelers en trainers met een brutojaarsalaris van 25.000 euro 2,5 procent in. Voor de hogere salarissen loopt dit progressief op tot maximaal 20 procent. "Dat er zoveel begrip is vanuit de spelersgroep, technische staf en kantoororganisatie zegt veel", aldus voorzitter Adriaan Visser van PEC.

"Afgelopen week hebben we met de spelersraad gezeten en de volgende dag zijn de spelers met groen licht naar de directie gekomen. Het bleek dat iedereen unaniem het voorgenomen plan steunt. Dit akkoord is ontzettend belangrijk voor onze club met het komende seizoen in het vooruitzicht."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.