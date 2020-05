Ajax-jeugdleider Tinus van Teunenbroek kan er wel om lachen dat hij zich donderdag voor ruim twee uur de nieuwe trainer van FC Cincinnati mocht noemen. De club uit de MLS dacht Jaap Stam te presenteren als coach, maar plaatste bij het persbericht een foto van zijn look-a-like.

"Ik hoorde van het incident via een moeder van een oud-pupil van mij. Iedereen vraagt nu of ik een transfer naar de Verenigde Staten heb gemaakt", zegt Van Teunenbroek in gesprek met FOX Sports.

De verkeerde foto bij de welkomstboodschap op Twitter leidde tot hilariteit bij veel andere MLS-clubs, die de draak staken met Cincinnati door afbeeldingen van andere kale mannen te sturen. Na ruim twee uur werd de veelbesproken tweet verwijderd en verscheen er alsnog een foto van de 'echte' Stam bij het persbericht.

Het is niet voor het eerst dat Van Teunenbroek wordt aangezien voor de 67-voudig international van Oranje. Vooral toen Stam aan het einde van zijn spelersloopbaan neerstreek bij Ajax (seizoen 2006/2007), werd de jeugdleider regelmatig verward met de oud-speler van onder meer PSV, Manchester United en AC Milan.

"Engelsen kwamen met een shirt van Manchester United naar me toe en wilden met me op de foto. Daar had ik altijd wel lol van", vertelt Van Teunenbroek, die leider is bij het Ajax onder 15 jaar van trainer Cedric van der Gun. "Het gebeurt me sowieso vaker. Zoals op vakantie, dat mensen roepen: Hé, dat is Jaap Stam!"

De 47-jarige Stam wordt vrijdag om 16.00 uur (Nederlandse tijd) officieel gepresenteerd als trainer van Cincinnati. Hij is de opvolger van Ron Jans, die in februari moest vertrekken bij de club omdat hij werd beschuldigd van racisme.

De foto van Tinus van Teunenbroek bij de aankondiging van Jaap Stam. (Foto: Twitter/FC Cincinnati).