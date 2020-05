Jordan Henderson maakt zich geen zorgen om zijn gezondheid nu de Premier League-clubs weer zijn begonnen met trainen. De aanvoerder van koploper Liverpool heeft veel vertrouwen in de strikte richtlijnen.

"Ik ben meer dan tevreden over de maatregelen die de Premier League en de club hebben ingesteld. En dat geldt ook voor mijn teamgenoten", zegt Henderson donderdag tegen Sky Sports.

Premier League-clubs mogen vanaf dinsdag weer trainen. Liverpool stond woensdag voor het eerst sinds half maart op het trainingsveld. De spelers werken oefeningen af in groepjes van vijf, er zijn regelmatig coronatesten en er wordt continu gedesinfecteerd.

"We hebben in de afgelopen week als aanvoerders vergaderingen gehad waarin we allerlei vragen hadden, maar ik denk dat de Premier League en de clubs er alles aan doen om het zo veilig mogelijk te maken", aldus Henderson. "Het testen, het opnemen van de temperatuur en de social distancing is allemaal van een hoog niveau sinds we weer trainen."

Spelers als Watford-aanvoerder Troy Deeney en Chelsea-middenvelder N'Golo Kanté wilden, ook met oog op hun familie, geen risico nemen en hebben deze week niet getraind. Henderson toont daar begrip voor.

"Ik respecteer hun mening en besluit. Iedereen zit in een andere situatie en als je je niet veilig voelt, moet je je niet gedwongen voelen om naar je werk te komen. Maar ik hoop dat zij ook de mening respecteren van spelers die wél zijn gaan trainen."

