Bij Dynamo Dresden is deze week opnieuw een speler positief getest op het coronavirus. De selectie en de technische staf van de Tweede Bundesliga-club zitten al bijna twee weken in thuisisolatie vanwege eerder bevestigde besmettingen.

Dynamo Dresden meldt donderdag dat één speler en een huisgenoot van iemand uit de begeleidingsstaf positief zijn getest op het coronavirus. De betrokken personen moeten nu veertien dagen in quarantaine blijven.

De hekkensluiter van de Tweede Bundesliga miste afgelopen weekend de hervatting van het seizoen, omdat op 9 mei twee spelers positief testten op het virus. De regels schrijven voor dat een club in zo'n geval veertien dagen niet meer mag trainen en voorlopig geen wedstrijden mag spelen.

Dynamo Dresden mag zaterdag de training weer hervatten, ook na deze nieuwe positieve test. De eerstvolgende wedstrijd van de club is op 31 mei thuis tegen VfB Stuttgart.

"Het was te verwachten dat er in de vijfde testronde nog meer positieve gevallen aan het licht zouden komen", zegt sportief directeur Ralf Minge op de site van Dynamo Dresden. "Deze nieuwe positieve test in ons team bewijst dat de Gesundheitsamt (de Duitse GGD, red.) van Dresden zeer professioneel en op een verantwoordelijke manier heeft gehandeld."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.