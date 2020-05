VVV-Venlo heeft zich donderdag definitief versterkt met Roy Gelmi. De verdediger, die sinds de winterstop al op huurbasis in Limburg speelde, komt over van FC Thun.

De 25-jarige Gelmi tekent in Venlo een contract voor twee seizoenen met een optie voor nog een jaar. De Zwitser, die ook over de Nederlandse nationaliteit beschikt, kwam in het afgelopen seizoen tot drie duels voor VVV.

"Mijn kennismaking met de club was heel prettig. Ik kwam natuurlijk op de laatste dag van de transfermarkt binnen in een periode dat de ploeg zeer goed draaide. Gelukkig heb ik daar uiteindelijk ook mijn steentje aan bij kunnen dragen. Ik heb dan ook enorm veel zin in het nieuwe seizoen", zegt Gelmi op de site van VVV.

VVV-Venlo was woensdag ook al actief op de transfermarkt. Jafar Arias werd transfervrij overgenomen van FC Emmen. De Limburgers verlengden ook het aflopende contract van Christian Kum, die zich kan opmaken voor zijn vijftiende seizoen in de Eredivisie.