Manchester United heeft donderdag de kwartaalcijfers bekendgemaakt voor de eerste drie maanden van 2020. Daaruit blijkt dat de schuld van de Premier League-club flink is gestegen en dat de omzet en de winst zijn gedaald.

De schuld van Manchester United is in het eerste kwartaal van 2020 opgelopen tot omgerekend ruim 477 miljoen euro. Dat is een stijging van 42 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Ook met de omzet en de winst gaat het minder met United. De Engelse club zag de omzet met 19 procent dalen naar 137,6 miljoen euro. Dat komt vooral omdat Manchester United dit seizoen niet in de Champions League speelt, maar in de Europa League.

De winst van de club daalde met 32 procent eveneens en kwam uit op iets meer dan 31 miljoen euro. De commerciële inkomsten, zoals sponsorinkomsten en de verkoop van shirts, stegen wel.

Manchester United wordt hard geraakt door de coronacrisis. Omdat de club al een tijdje geen wedstrijden speelt, zijn de cijfers een stuk minder rooskleurig dan eerder werd gehoopt. United heeft dan ook besloten om de financiële doelstellingen voor dit jaar te schrappen.

Max Taylor, die is genezen van zaadbalkanker, verlengt zijn contract bij United. (Foto: Getty Images)

United verlengt contract met genezen Taylor

Er is ook nog positief nieuws uit Manchester, want United heeft het contract van Max Taylor verlengd. De verdediger, die nog geen jaar is genezen van zaadbalkanker, ligt nu tot medio 2021 vast.

De twintigjarige Taylor onderging in 2018 chemotherapie en kreeg in september vorig jaar groen licht van de medische staf om de training te hervatten bij United. Hij maakte eind november in de groepsfase van de Europa League bij FC Astana zijn debuut.