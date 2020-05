Jaap Stam wordt de nieuwe trainer van FC Cincinnati, zo melden diverse media donderdag. De oefenmeester is dan de opvolger van Ron Jans.

Het Amerikaanse FC Cincinnati moet de komst van de 47-jarige Stam nog wel bevestigen, maar volgens De Telegraaf en Voetbal International is de deal rond.

Stam tekent naar verluidt voor anderhalf jaar met de optie voor nog een seizoen en neemt Saïd Bakkati mee als assistent. De 38-jarige Bakkati, die momenteel nog assistent-trainer is bij Feyenoord, werkte onder meer bij de Rotterdammers al samen met Stam.

Sinds oktober zit Stam zonder club, nadat hij na een korte periode werd ontslagen bij Feyenoord. Verder was de oud-international, die naast Frank de Boer de tweede Nederlandse trainer wordt in de MLS, werkzaam bij Jong Ajax, Reading en PEC Zwolle.

Gerard Nijkamp, de technisch directeur van Cincinnati, liet eind vorige week al weten dat Stam de belangrijkste kandidaat zou zijn om de nieuwe trainer te worden.

Jans vertrok eerder dit jaar bij Cincinnati

FC Cincinnati was dit seizoen veel in het nieuws vanwege het vertrek van Jans. Het avontuur van de Nederlander kwam in februari ten einde nadat hij werd beschuldigd van racisme.

De Amerikaanse MLS ligt net als veel andere competities stil vanwege de coronacrisis. Cincinnati, waar met Maikel van der Werff, Siem de Jong en Jürgen Locadia drie Nederlanders spelen, verloor de eerste twee wedstrijden van het in februari begonnen seizoen.