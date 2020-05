Jaap Stam is donderdag definitief aangesteld als de nieuwe trainer van FC Cincinnati. De club uit de Major League Soccer (MLS) presenteerde de opvolger van Ron Jans wel met een verkeerde foto.

Bij de welkomstboodschap van FC Cincinnati op Twitter staat een foto van een kale man die lijkt op Stam, maar veel mensen merkten al snel op dat het niet de oud-international van Oranje is:

De 47-jarige Stam wordt vrijdag vanaf 16.00 uur (Nederlandse tijd) bij een digitale persconferentie officieel gepresenteerd. Hij laat donderdag al weten zeer enthousiast te zijn over zijn nieuwe club.

"Het is voor mij een droom om de kans te krijgen om te werken in de Verenigde Staten en voor een club als FC Cincinnati", zegt Stam op de site van zijn nieuwe werkgever. "Ik heb altijd gehouden van het land en van de mentaliteit van de Amerikanen."

De oud-verdediger tekent volgens verschillende media voor anderhalf jaar, met een optie voor nog een seizoen. Hij neemt Saïd Bakkati mee als assistent. De 38-jarige oud-prof, die assistent-trainer was bij Feyenoord, werkte onder meer bij de Rotterdammers al samen met Stam.

"Ik ben ervan overtuigd dat Jaap ons naar een volgende fase in onze ontwikkeling kan leiden", aldus Gerard Nijkamp, de Nederlandse technisch directeur van Cincinnati. "Hij zal ons helpen om onze doelen te bereiken en spelers beter te maken. Ik weet zeker dat hij succesvol zal zijn."

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om te zien hoe Jaap Stam zich voorstelt aan de fans van FC Cincinnati.

Jans vertrok eerder dit jaar bij Cincinnati

Stam zat sinds oktober zonder club, nadat hij na een paar maanden opstapte bij Feyenoord. Verder was de oud-international, die na Frank de Boer (Atlanta United) de tweede Nederlandse trainer wordt in de MLS, werkzaam bij Jong Ajax, Reading en PEC Zwolle.

FC Cincinnati was begin dit jaar veel in het nieuws vanwege het vertrek van Jans. Het avontuur van de Nederlandse trainer kwam in februari ten einde nadat hij werd beschuldigd van racisme.

De Amerikaanse MLS ligt net als veel andere competities stil vanwege de coronacrisis. Cincinnati - waar met Maikel van der Werff, Siem de Jong en Jürgen Locadia drie Nederlanders spelen - verloor de eerste twee wedstrijden van het in februari begonnen seizoen.

Het is nog onduidelijk wanneer Stam voor het eerst de training kan leiden bij FC Cincinnati. Hij moet eerst een visum krijgen om te mogen reizen naar de VS.